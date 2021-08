Trabzonspor, Cornelius inserito in lista Uefa: contro la Roma ci sarà

L'attaccante ex Atalanta e Parma può essere in campo già giovedì

Il Trabzonspor ha un altro rinforzo per la sfida con la Roma. Andreas Cornelius, attaccante ex Atalanta e Parma, è stato inserito come già previsto nella lista Uefa consegnata per la doppia sfida del 19 e 26 agosto negli spareggi di Conference League. Già giovedì il centravanti potrebbe essere in campo contro i giallorossi.