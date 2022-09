Totti torna in campo domani sera per “La Partita del Cuore”

Francesco Totti torna in campo domani sera a "La Partita del Cuore". A sfidarsi saranno la squadra della Nazionale Cantanti contro il Charity Team 45527. Il match sarà in diretta dalle 21 dall’U-Power Stadium di Monza su Rai 2 e l'evento sarà condotto da Simona Ventura. L'appuntamento avrà come protagonisti oltre agli storici Morandi e Ruggeri, Gabriel Batistuta, Rkomi, Sangiovanni, Bugo, Alessandro Cattelan, DJ Ringo, Marco Simone, Marco Melandri, Pecco Bagnaia e tanti altri.