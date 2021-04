Torino, esercitazioni in vista della Roma. Out Sirigu, ancora positivo al Covid

Prosegue la preparazione del Torino in vista della gara con la Roma, in programma domenica prossima alle 18. I granata sono scesi in campo questa mattina al Filadelfia per la seduta di allenamento. Dopo l’attivazione muscolare, il tecnico Davide Nicola ha diretto esercitazioni tecniche, movimenti sul possesso palla e una partita a ranghi misti con tempo e campo ridotti.

Fisioterapia per Daniele Baselli, mentre Salvatore Sirigu salterà il match con i giallorossi. Il portiere granata, tra i contagiati coinvolti nel cluster che ha colpito la Nazionale italiana nell’ultimo ciclo di partite di qualificazione ai prossimi Mondiali, è infatti ancora positivo al Covid-19. Al suo posto giocherà in porta Milinkovic-Savic.