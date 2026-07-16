"Non ho bisogno che la Uefa mi parli di Fair Play Finanziario. I miei proprietari me lo dicono ogni giorno. Se dovete multarci, multateci. Fa parte degli ostacoli che dobbiamo superare. È una normale conseguenza del lavoro". Così Suwarso, intervenuto nel podcast Business of Football, ha voluto mandare un messaggio chiaro alla Uefa . Nessun passo indietro. Nessun timore. Il Como continuerà a seguire la propria strada. Il presidente dei comaschi non ha paura delle possibili sanzioni e delle conseguenze legate al Fair Play Finanziario. Un tema che, invece, ha condizionato la Roma negli ultimi anni, costretta a muoversi con maggiore attenzione sul mercato. La linea del Como è diversa: nulla e nessuno dovrà fermare un progetto già delineato. Poi spazio anche a uno dei gioielli della rosa, Assane Diao. Il presidente ha svelato un retroscena di mercato: "In passato abbiamo comprato un esterno sinistro, Assane Diao. Lo abbiamo pagato 12 milioni di euro e in seguito ci è arrivata un'offerta da 60 milioni in estate. L'abbiamo rifiutata". Una dichiarazione che riguarda da vicino anche la Roma, interessata al giocatore. La pista, però, appare complicata: il Como non sembra intenzionato a fare sconti per uno dei suoi talenti più importanti.