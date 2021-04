Superlega, Laporta: “La proposta resta valida, abbiamo bisogno di più risorse”

Il presidente del Barcellona: "Restiamo sostenitori dei campionati nazionali. Parleremo con la UEFA"

Joan Laporta non arretra. Il presidente del Barcellona, in un'intervista a TV3, ha confermato come la Superlega allo stato attuale sia un progetto ancora in piedi e ha poi rivelato la posizione del club. Queste le sue parole: