Superlega, il tribunale di Madrid riapre alle sanzioni a Juve, Real e Barcellona

Nuovo capitolo nella battaglia legale fra Juve, Real Madrid, Barcellona, il progetto Superlega e la Uefa come riportato da La Gazzetta dello Sport. In attesa che la Corte di giustizia dell'Unione Europea si pronunci sulla legalità o meno dell'iniziativa, il Tribunale di Madrid, che nell'aprile 2021 aveva imposto alla Uefa di ritirare le sanzioni contro i 3 club, ha oggi accettato il ricorso di Ceferin costringendo le parti a trovarsi a processo il prossimo 14 giugno. Juve, Real e Barcellona hanno già annunciato che faranno un ulteriore ricorso, ma questo procedimento riapre il processo di indagine della Uefa che potrà portare a nuove sanzioni verso i tre club. In passato la Uefa aveva deciso sanzioni per 100 milioni di euro e l'esclusione dalle coppe per uno o due anni. Procedimenti sospesi con il primo atto del tribunale di Madrid. Ma ora tutto cambia di nuovo.