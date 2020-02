Finisce l’era Semplici alla Spal. Era il tecnico più longevo delle 20 squadre attualmente in Serie A, ma fatale è stata la sconfitta di oggi contro il Sassuolo. Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter, il club ha comunicato al tecnico l’esonero. In serata, invece, è atteso l’arrivo di Di Biagio a Ferrara per la firma sul contratto. Scelto dunque l’ex Ct dell’Italia U21 come futuro allenatore, in grado anche di battere la concorrenza di De Biasi.