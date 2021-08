Sorteggi Europa League: la Lazio trova il Marsiglia di Gerson e Under

Per Spalletti e Sarri estrazioni ad alta intensità: i biancocelesti trovano Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Galatasaray. I partenopei pescano Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia

L'urna di Istanbul regala a Napoli e Lazio, le due italiane in gioco, le avversarie da affrontare nei gironi di Europa League. Luciano Spalletti trova Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia (gruppo C), mentre la Lazio di Maurizio Sarri sfiderà Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray (gruppo E). Quest'anno le squadre partecipanti alla competizione europea saranno 32 e non 48.