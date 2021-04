Solskjaer: “A Roma non potremo concedere tante occasioni”

Il tecnico non abbassa la guardia nonostante il 6-2 dell'andata

Il Manchester United è meno di un passo dalla finale. Il 6-2 dell'andata mette al sicuro il risultato in vista del ritorno all'Olimpico in programma giovedì prossimo allo stadio Olimpico. Solskjaer però vuole tenere i suoi sulla corda: "La prestazione di ieri stata eccellente - ha detto alla vigilia della partita contro il Liverpool -. Ma, come avete potuto vedere, loro hanno avuto due occasioni e hanno segnato due gol. A Roma non possiamo metterci nella condizione di concedere tante occasioni".