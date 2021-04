Serie A, vincono Atalanta, Napoli e Lazio: la Roma è settima

Giornata ricca di Serie A quella della vigilia di Pasqua. Una Roma che si fa riagganciare per 2-2 dal Sassuolo perde punti preziosi verso le dirette concorrenti, come Napoli e Atalanta, rispettivamente 4-3 contro il Crotone e 3-2 contro l’Udinese. Vittoria anche per la Lazio, che contro lo Spezia va prima in vantaggio con Lazzari, poi si fa pareggiare da Verde e, al 90′, torna in vantaggio con Caicedo su rigore. I biancocelesti finiscono la partita in 9 per l’espulsione di Lazzari e Correa. La Roma viene quindi superata in classifica proprio dalla squadra di Inzaghi e ora è settima. La corsa alla Champions si fa sempre più difficile, anche perché la Lazio deve giocare il recupero della sfida contro il Torino. Pareggiano Genoa-Fiorentina e Benevento-Parma. Due a zero, invece, del Verona sul Cagliari. Alle 18:00 la Juve scende in campo nel derby con il Torino, mentre alle 20:45 giocheranno Bologna-Inter.