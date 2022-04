Serie A, Verona-Sampdoria 1-1: un pareggio firmato da Caputo e Caprari

I padroni di casa pareggiano in rimonta il gol segnato dai liguri nel primo tempo

Al Bentegodi va in scena la dura legge dell'ex. L'Hellas Verona pareggia in rimonta grazie ad un gol di Gianluca Caprari e frena la Sampdoria che si era portata in vantaggio con Caputo. Il punto non cambia la classifica delle sue squadre. Il Verona resta al nono posto dietro l'Atalanta mentre la Sampdoria raggiunge quota 30 punti a +8 sul trio di squadre in zona retrocessione.