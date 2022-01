Serie A, Verona-Salernitana 1-2. Djuric e Kastanos regalano 3 punti a Colantuono

Grazie a questa vittoria i campani riducono la distanza in classifica nei confronti di Genoa e Cagliari

Colpo grosso della Salernitana che in totale emergenza, senza allenamenti da diversi giorni e con tanti baby in panchina, conquista i tre punti a Verona. Tra i campani assenti Coulibaly, Ruggeri, Obi, Ribery, Simy, Ranieri, Bogdan, Guerrieri e Strandberg. Quasi tutti titolari. La squadra di Colantuono conquista i tre punti grazie ai gol di Djuric al 29'e Kastanos al 70' Di Lazovic il momentaneo pareggio dei padroni di casa. Grazie a questa vittoria la Salernitana riduce la distanza in classifica nei confronti di Genoa e Cagliari che hanno giocato rispettivamente due e una partita in più. Brutta sconfitta casalinga per il Verona ferma a meta classifica con 27 punti.