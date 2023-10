Serie A, Verona-Napoli 1-3: Garcia torna alla vittoria con Politano e Kvaratskhelia

Archiviata la sosta, la sconfitta con la Fiorentina e le voci dell'esonero, Rudi Garcia riparte da Verona. Il Napoli, nell'anticipo del sabato di Serie A, batte 3-1 in trasferta l'Hellas grazie a Politano e alla doppietta di Kvaratskhelia che sale a tre gol in campionato. In mezzo il gol di Lazovic che ha sfruttato un errore difensivo di Rrahmani prima e di Di Lorenzo poi. Con questi tre punti, il Napoli sale al quinto posto in classifica agganciando Fiorentina e Juventus a 17 punti. Quarta sconfitta nelle ultime 5 per Baroni che rimane fermo a quota 8.