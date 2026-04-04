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Serie A, Verona-Fiorentina 0-1: Fagioli fa respirare i viola, salvezza più vicina

Serie A, Verona-Fiorentina 0-1: Fagioli fa respirare i viola, salvezza più vicina - immagine 1
Il centrocampista italiano firma tre punti vitali per la squadra di Vanoli, che sale a quota 32 nonostante una prova non convincente
Redazione

La Fiorentina respira, anche se in una partita in cui non merita particolarmente. Al 'Bentegodi' lo scontro salvezza contro il Verona finisce con la vittoria per 1-0 maturata nell'ultima partite di gara grazie alla rete di Fagioli. Tre punti fondamentali per i viola, che fanno un balzo enorme in chiave salvezza, toccando quota 32 punti, ad ora +5 sul Lecce terzultimo insieme alla Cremonese. Resta invece ultimo e ormai con pochissime speranze l'Hellas di Sammarco (18 punti come il Pisa) che pure gioca una buonissima partita ma senza riuscire a trovare il gol.

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