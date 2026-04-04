La Fiorentina respira, anche se in una partita in cui non merita particolarmente. Al 'Bentegodi' lo scontro salvezza contro il Verona finisce con la vittoria per 1-0 maturata nell'ultima partite di gara grazie alla rete di Fagioli. Tre punti fondamentali per i viola, che fanno un balzo enorme in chiave salvezza, toccando quota 32 punti, ad ora +5 sul Lecce terzultimo insieme alla Cremonese. Resta invece ultimo e ormai con pochissime speranze l'Hellas di Sammarco (18 punti come il Pisa) che pure gioca una buonissima partita ma senza riuscire a trovare il gol.
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forzaroma news calcio Serie A, Verona-Fiorentina 0-1: Fagioli fa respirare i viola, salvezza più vicina
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Serie A, Verona-Fiorentina 0-1: Fagioli fa respirare i viola, salvezza più vicina
Il centrocampista italiano firma tre punti vitali per la squadra di Vanoli, che sale a quota 32 nonostante una prova non convincente
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