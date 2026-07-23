Un'estate ancora poco giallorossa. Vicino alla casella degli acquisti, a fine luglio, c'è ancora uno zero. Nessun nuovo innesto ha varcato la soglia di Trigoria. Gasperini, al momento, si deve accontentare dei rientri dei nazionali: Malen e Ndicka su tutti. Ma il tecnico piemontese è stato chiaro: vuole due nuove ali per il reparto offensivo. Nella giornata di ieri è sfumato, definitivamente, Summerville. L'olandese ha scelto i soldi dell'Arabia. Ma non tutto è perduto. Come riporta Il Messaggero, ieri è andato in scena un summit di mercato a Trigoria che ha portato subito i suoi frutti: è partito un primo contatto per Nusa del Lipsia. Ora è lui l'obiettivo numero uno per l'attacco. Costa tanto, circa 60 milioni, ma D'Amico sta provando a dribblare l'ennesima telenovela di questa strana estate giallorossa.