È bastata una serata a Venezia per mostrare tutta la sua qualità: Franco Mastantuono è atterrato in Serie A. Il gioiellino classe 2007 ex Real Madrid, dopo le prime prestazioni sottotono, si è sbloccato e ne ha fatti tre al Penzo. Sorride Vanoli che torna sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso e porta subito a casa tre punti. Il Venezia era andato avanti al 22' col gol di Adams prima della doppietta di Mastantuono tra 29' e 30' che ha ribaltato tutto. Nella ripresa ci pensa Pellegrini e poi ancora l'argentino che firma l'1-4 a cui si aggiungerà il gol (inutile) di Hainaut nel finale.