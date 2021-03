Serie A, Udinese-Sassuolo 2-0: Llorente e Pereyra abbattono la squadra di De Zerbi

L’Udinese conferma l’ottimo momento di forma e batte anche il Sassuolo nel secondo anticipo del sabato in questa 26esima giornata di Serie A. Dopo l’1-1 tra Spezia e Benevento, i friulani battono 2-0 la squadra di De Zerbi al termine di una partita ben giocata. I bianconeri evidenziano ancora una difesa in grande condizione, con l’unica eccezione dello 0-3 con la Roma: a fine primo tempo il vantaggio lo firma Fernando Llorente al 42′, poi nel recupero Pereyra centra il punto del 2-0. L’Udinese sale così a 32 punti in classifica a -4 dal Sassuolo, che invece è in un periodo di appannamento.