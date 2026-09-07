La Lazio non sbaglia nemmeno a Udine e porta a casa 3 punti pesantissimi dopo il gol del vantaggio di Karlstrom. Il primo tempo finisce senza reti, mentre all'inizio della seconda frazione i padroni di casa vanno subito avanti. La squadra di Gattuso non si abbatte e anzi inizia a giocare nella metà campo dell'Udinese con intensità: alla fine al 75' è ancora di Frattesi la firma del pareggio prima del gol vittoria di Gudmundsson sul cross perfetto di Doekhi all'88'. I biancocelesti rimangono così imbattuti e a punteggio pieno dopo le prime tre giornate insieme solamente a Roma e Inter.