I biancocelesti sono gli unici a punteggio pieno insieme a Gasp e Chivu

Redazione
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Roma, la rotta è finalmente quella giusta

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La Lazio non sbaglia nemmeno a Udine e porta a casa 3 punti pesantissimi dopo il gol del vantaggio di Karlstrom. Il primo tempo finisce senza reti, mentre all'inizio della seconda frazione i padroni di casa vanno subito avanti. La squadra di Gattuso non si abbatte e anzi inizia a giocare nella metà campo dell'Udinese con intensità: alla fine al 75' è ancora di Frattesi la firma del pareggio prima del gol vittoria di Gudmundsson sul cross perfetto di Doekhi all'88'. I biancocelesti rimangono così imbattuti e a punteggio pieno dopo le prime tre giornate insieme solamente a Roma e Inter.

frattesi Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27

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