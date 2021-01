Serie A, Torino-Spezia 0-0: la squadra di Italiano resiste 90 minuti in 10. Vignali salta la Roma

Il Torino spreca una grande occasione e non va oltre il pareggio a reti inviolate contro uno Spezia in 10 uomini per praticamente tutta la partita. Al 7′, infatti, Luca Vignali si è reso protagonista di un brutto fallo su Nicola Murru: l’arbitro Fabbri lo ammonisce, poi richiamato al Var decide di cambiare il colore del cartellino in rosso. Il terzino dei bianconeri salterà quindi la trasferta in programma sabato prossimo in casa della Roma (ma ci sarà per quella di Coppa Italia, sempre all’Olimpico con i giallorossi, di martedì).

I granata non ne approfittano e anzi nel primo tempo rischiano addirittura di andare sotto: la squadra di Giampaolo non riesce a creare gioco con qualità, ma neanche concludere in porta. Al contrario lo Spezia di Italiano dimostra grandissima organizzazione e merita forse addirittura qualcosa in più, visto che Sirigu è grande protagonista del match a differenza di Provedel. Nel finale forcing dei padroni di casa, con palo di Ansaldi, ma non basta. Il Torino resta terzultimo a 13 punti mentre i liguri mantengono quindi la distanza di 5 punti, a quota 18, dai granata. Martedì e sabato gli uomini di Italiano sono attesi al doppio confronto con la Roma.