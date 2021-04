Serie A, Torino-Napoli 0-2: gli azzurri non si fermano e inguaiano i granata

Il Napoli non molla. Dopo la bella vittoria contro la Lazio nello scontro diretto, la squadra di Gattuso centra altri tre punti fondamentali nella corsa Champions League. Gli azzurri battono in trasferta il Torino per 2-0 e confermano il grande...

Il Napoli non molla. Dopo la bella vittoria contro la Lazio nello scontro diretto, la squadra di Gattuso centra altri tre punti fondamentali nella corsa Champions League. Gli azzurri battono in trasferta il Torino per 2-0 e confermano il grande momento di forma. Bakayoko e Osimhen firmano il successo del Napoli che balza così a quota 66 punti (+11 sulla Roma) al terzo posto in coabitazione con la Juventus e il Milan, che però deve giocare stasera contro la Lazio. Per il Torino, invece, ko pesante perché ora - anche se con una partita in meno - è terzultima a pari punti con Cagliari e Benevento, in pieno rischio Serie B.