Solo 7 punti nelle prime 8 partite per il tecnico croato
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Ivan Juric va ko contro il suo passato. Il Torino di Abate continua a correre e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato. Al 40' è Fitz-Jim a sbloccare un primo tempo equilibrato ma nella ripresa, al 47', il Monza pareggia subito col solito Varela (7 gol in Serie A, miglior marcatore con Raimondo). Al 62' i granata tornano avanti con un supergol di Belghali e al 74' Vlasic fa 3-1. Partita virtualmente chiusa fino al recupero quando al 94' arriva l'autorete di Patterson che non evita la sconfitta di Juric. Solo 7 punti nelle prime 8 partite per il Monza.
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