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Verso Napoli: Pisilli con Soulé e Malen. La vittoria contro Allegri in trasferta manca dal 2010

Meno di 24 ore al big match del Maradona tra Napoli e Roma. Il club giallorosso ha diramato in serata la lista dei convocati di Gasperini: out ancora Dybala così come Koné, Pellegrini e Svilar. Presenti i due Primavera Di Nunzio e Camara. Per il tecnico giallorosso i dubbi di formazione sono soltanto sulla trequarti: ballottaggio tra Cristante, Mora e Pisilli. Niccolò può spuntarla per giocare accanto a Soulé - visto anche il momento di forma. Il Napoli, invece, recupera Rrahmani e Vergara mentre dovrà fare a meno di Neres, Favasuli, Buongiorno e Alisson Santos. Contro Allegri la Roma vuole anche battere un tabù che dura da 16 anni: è dal 2010 che i giallorossi non lo battono in trasferta. Era il 18 dicembre e il gol decisivo fu di Borriello.

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