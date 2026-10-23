"Endrick ama Madrid, ama la squadra e i suoi compagni di squadra, ma alla fine bisogna pensare alla carriera, che è breve e che Endrick vuole sfruttare al massimo", queste le parole di Michael Yormack, presidente di Roc Nation (agenzia che cura gli interessi del brasiliano), ai microfoni di SportsBoom. La Roma non smette di seguire il talento classe 2006 e, dopo averlo cercato in estate, sarebbe pronta per un nuovo affondo a gennaio in caso di via libera da parte di José Mourinho. Anche contro il Lipsia, Endrick è entrato a tre minuti dalla fine e il poco spazio rimane una questione con cui fare i conti. "Io credo che bisognerà vedere come andranno le cose da ora fino alla fine dell'anno, prima della prossima finestra di mercato", ha dichiarato Yormack, che ha poi concluso: " È un giovane super talentuoso che vuole giocare. Sono andato a trovarlo qualche settimana fa a Madrid, abbiamo fatto una bella chiacchierata, è impaziente di giocare, quindi vedremo cosa succede".