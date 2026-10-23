Dopo il commissariamento della Federcalcio, Giovanni Malagò si è tesserato per la Figc con il Circolo canottieri Aniene diventando il nuovo dirigente accompagnatore della squadra di calcio a 5. Uno step che regolarizza la posizione dell'ex presidente che ora si candiderà per l'assemblea del prossimo 14 dicembre. "A questo punto, dopo quello che è successo, sarebbe stato assurdo non prenderla. Tutto qui", ha dichiarato Malagò a margine dell'evento alla Fondazione Foqus 'Cultura e democrazia' a Napoli. "Io mi candido - ha aggiunto -. Ovviamente, c'è una dinamica anche formale che riguarda tutti, non solo me, e che deve esprimere una maggioranza a supporto".