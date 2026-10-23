"Prima giocava da mezzala dentro al campo, non da esterno, e con noi faceva il terzino destro. Quando giocavamo a 3 faceva il quinto come sta facendo ora con Gasperini", queste le parole di Gianluca Falsini, ex allenatore della Roma Primavera, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per raccontare l'ascesa e il passato nelle giovanili di Emanuele Lulli. L'attuale tecnico del Como Primavera ha poi proseguito e chiuso con parole al miele: "Non mi aspettavo che avrebbe avuto questo impatto. Con Emanuele ho avuto due anni e mezzo di lavoro e il mio merito, che rimane lì, è quello di averlo spostato nella posizione dove gioca ora alla Roma. È un ragazzo con delle qualità morali incredibili e va dato atto alla famiglia di aver fatto un lavoro magnifico su questo ragazzo. Lui veniva al campo e sapeva di non essere fra i più bravi ma aveva delle potenzialità incredibili. Quello che sta facendo di buono è tutto merito suo e di Gasperini che lo ha valorizzato".