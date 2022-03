Serie A, Torino-Inter 1-1. Sanchez pareggia nel recupero

Il cileno regala in extremis un punto ai nerazzurri che ora stanno a -4 da Milan, sempre con una partita in meno

Il Torino di Juric sfiora il colpaccio. In vantaggio già dal primo tempo grazie al gol di Bremer al 12' ha più volte sfiorato il raddoppio per poi subire il gol del pareggio al 93' per merito di Alexis Sanchez. Nel primo tempo il Torino ha protestato per un contatto Ranocchia-Belotti in area. Tantissime occasioni da gol per entrambe le squadre. Con questo punto l'Inter va a -4 dal Milan, ma ancora con una partita in meno.