Serie A, Torino-Cagliari 1-2: Deiola regala tre punti ai sardi

Vittoria fondamentale per gli uomini di Mazzarri che continuano a sperare nella salvezza

Si è concluso il lunch match della 27esima giornata. Il Cagliari ha vinto 1-2 in casa del Torino, tre punti pesantissimi per gli uomini di Mazzarri. I sardi erano passati in vantaggio al 21' del primo tempo grazie a Bellanova. Pareggio per i granata firmato dal "Gallo" Belotti al 54' su assist di Pjaca. Pochi minuti dopo Deiola porta nuovamente in vantaggio i rossoblu. Momentaneamente il Cagliari è fuori dalla zona retrocessione, mentre la squadra di Juric dopo l'ottima prestazione nel derby resta ferma all'undicesimo posto.