Serie A, Spezia-Parma 2-2: la doppietta di Gyasi rimonta D’Aversa

Pari spettacolo tra Spezia e Parma nel primo match del sabato che finisce 2-2. Nella sfida delle 15 i ducali di D’Aversa confermano i segnali di ripresa delle ultime partite e vanno subito avanti con un gran gol di Karamoh al 17′. Il raddoppio arriva al 25′ con la rete di Hernani e sembra mettere in discesa il pomeriggio per i gialloblù. Lo Spezia però non si arrende e nel secondo tempo, dopo un gol annullato a Maggiore dal Var, accorcia le distanze al 52′ con Gyasi. I bianconeri di Italiano continuano a crederci e arrivano al pareggio al minuto 72 ancora con Gyasi. Il risultato non cambia più e le due squadre si dividono la posta in palio: lo Spezia sale a 25, il Parma a 15 restando così al penultimo posto.