Serie A, Spezia-Cagliari 2-1: quante emozioni al ‘Picco’, il Var cancella il pari al 93′

Vittoria di importante a dir poco vitale per lo Spezia nello scontro diretto per la salvezza contro il Cagliari. La squadra di Italiano centra tre punti che possono essere decisivi nell’enomica del campionato, dal momento che allunga a +7 proprio sui sardi che al momento occupano l’ultima posizione che vale la retrocessione in B. Finisce 2-1 al ‘Picco’ una partita emozionante e densa di occasioni, anche clamorose, che il Cagliari in particolare non riesce a sfruttare anche per colpa di un super Zoet. Al 49′ in gol il giovane Piccoli, poi il raddoppio all’80’ di Maggiore e nel mezzo tante chances per gli uomini di Semplici, soprattutto quelle clamorose con Pereiro e Simeone. Lo stesso Pereiro trova l’1-2 all’86’, ma le emozioni non finiscono qui: al 93′ Joao Pedro addirittura pareggia. La gioia dura poco, però, perché il Var ravvisa il fuorigioco di Simeone e annulla. Spezia a 29, Cagliari ancora a 22.