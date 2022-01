Serie A, sette positivi nell’Udinese: a rischio la partita contro la Fiorentina

Nuovo focolaio in Serie A. Sono 9 i positivi nel gruppo squadra dell'Udinese

Tramite una nota ufficiale, l'Udinese ha comunicato di aver riscontrato sette positività tra i calciatori e due nello staff tecnico. A rischio dunque la trasferta di Firenze in programma per giovedì 6 gennaio alle 20.45 e per i friulani sarebbe la seconda partita rinviata consecutivamente, dopo quella in casa contro la Salernitana.