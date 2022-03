Serie A, Sassuolo-Spezia 4-1. Una doppietta di Berardi apre il poker neroverde

Per i padroni di casa segnano anche Ayan e Scamacca

La prima partita della 30a giornata di Serie A la vince il Sassuolo 4-1 sullo Spezia con un super Berardi: doppietta e traguardo delle cento reti personali in Serie A. Sblocca proprio lui su rigore nel primo tempo, poi Verde trova il momentaneo 1-1 con un tiro a giro. A inizio ripresa bis del numero 25 del Sassuolo. Nel finale tris di Ayhan e poker dell'altro azzurro Scamacca su punizione. Quarta vittoria nelle ultime cinque per la squadra di Dionisi, che sale a 43 punti in campionato. Lo Spezia resta a 29, sette punti sopra la zona salvezza.