Termina 0-0 il match tra Sassuolo e Napoli al Mapei Stadium. Dopo un primo tempo con poche occasioni da rete, la ripresa offre sicuramente qualche emozione in più ma la gara non si sblocca. Nel finale l'arbitro Guida viene richiamato al Var per un possibile con il tocco di braccio di Caleta-Car su sviluppi di un calcio d'angolo in favore dei partenopei, ma il direttore di gara lo reputa non punibile. I neroverdi di D'Aversa tornano a fare punti dopo sei sconfitte e sono ora diciottesimi con 9 punti. Gli azzurri di Allegri, invece, fanno registrare il terzo risultato utile consecutivo in campionato e salgono così al nono posto con 19 punti.