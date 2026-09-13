Altro stop per i bianconeri dopo il pari con il Milan

Redazione
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Gasperini: "Dybala se sta bene gioca sempre. Gli infortuni non si possono prevedere"

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Partita pazza al Mapei Stadium. Il Sassuolo batte la Juventus nel recupero col gol dell’ex Adzic. I neroverdi vincono 3-2, ad aprire le danze ci ha pensato Esposito. Poi la partita si accende negli ultimi dieci minuti. Prima il pari di Zhegrova all’81’, poi la rete di Bowie all’89’ e il pari momentaneo della Juventus sempre con Zhegrova prima del 3-2 finale. La Juve rimane a 7 punti in classifica e viene raggiunta dal Sassuolo.

US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27

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