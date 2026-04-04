Serie A, Sassuolo-Cagliari 2-1: Pinamonti e Garcia ribaltano il rigore di Esposito

Archiviata l'ultima sosta nazionali della stagione, la Serie A torna in campo con la trentunesima giornata di campionato. A inaugurare il turno pasquale ci pensano Sassuolo e Cagliari nell'anticipo della tre giorni valida per la dodicesima giornata del girone di ritorno. Al Mapei Stadium sono i sardi a passare in vantaggio alla mezz'ora grazie alla trasformazione dal dischetto di Sebastiano Esposito. A inizio ripresa, però, i neroverdi ristabiliscono l'equilibrio con Garcia e, al 78', Pinamonti completa la rimonta dei padroni di casa. La squadra di Grosso fa registrare il secondo risultato utile consecutivo e sale al decimo posto con 32 punti. La formazione di Pisacane, invece, colleziona il quarto ko di fila e resta quindicesima a quota 30.