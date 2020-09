Dopo il 4-1 tra Genoa e Crotone delle 15, vanno in campo Sassuolo e Cagliari per un match decisamente più equilibrato. Al Mapei Stadium, infatti, finisce 1-1 e succede tutto nella ripresa. Apre le marcature Simeone per i sardi, ma nel finale vengono raggiunti dalla bella punizione segnata da Bourabia. Esordio amaro, dunque, per Di Francesco sulla panchina rossoblu dopo esser stato a un passo dalla vittoria fino all’86 del secondo tempo.