Serie A, Saponara sul finale regala un punto allo Spezia: 1-1 col Verona

Al Bentegodi va in scena l'anticipo della 34^ giornata: tra Verona e Spezia finisce 1-1. Il primo tempo termina a reti bianche, con un gol annullato a Lasagna con il VAR, mentre nella ripresa Salcedo porta in vantaggio i padroni di casa. Nel finale gli Scaligeri si fanno beffare da Saponara, all'84', che assegna un punto per parte. Alle 18:00 in campo Crotone-Inter, mentre stasera a San Siro il Milan affronta il Benevento.