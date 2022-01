Serie A, Sampdoria-Torino 1-2: granata a -1 da Roma e Lazio

Con un turno da recuperare contro l'Atalanta, la squadra di Juric vince a Marassi e intravede l'Europa. Inutile la rete del vantaggio di Caputo, Singo e l'ex Praet ribaltano il punteggio

Nel primo turno della 22esima di Serie A, il Torino vince una partita importante a Marassi contro la Sampdoria, e si porta a un punto da Roma e Lazio con una partita in meno. Finisce 2-1 per la squadra di Juric, che trionfa ancora dopo il poker rifilato alla Fiorentina nello scorso turno. In vantaggio però, vanno i blucerchiati, grazie alla rete di Caputo al 18esimo. Singo è ancora l'uomo del momento e pareggia il conto a ridosso della mezz'ora di gioco. La rete siglata dall'ex Praet al minuto 67 chiude il match e porta i suoi a vincere in trasferta (non accadeva dal 17 settembre). Inutile il forcing finale della Samp nel tentativo di strappare il punto.