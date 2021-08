Serie A, Sampdoria-Milan 0-1: decide Brahim Diaz. Esordio per Florenzi

I rossoneri sbancano 'Marassi' grazie al gol dello spagnolo nel primo tempo. L'ex Roma entra nell'ultima parte di gara

Il Milan riapre come aveva chiuso, con una vittoria. La squadra di Pioli sbanca 'Marassi' nell'ultima partita di questa prima giornata di Serie A, battendo di misura la Sampdoria. Bella partita a Genova, aperta e con tante occasioni, in cui anche i portieri sono protagonisti. A decidere è un gol arrivato nel primo tempo e firmato Brahim Diaz, che sfrutta il cross di Calabria, ma soprattutto l'errore di Audero. La rete dello spagnolo basta al Milan, nonostante una Samp intensa e pericolosa che ci prova fino alla fine. D'Aversa può essere comunque soddisfatto. Da segnalare anche l'esordio di Alessandro Florenzi in rossonero, entrato nel finale di gara al posto di Saelemaekers.