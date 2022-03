Serie A, Sampdoria-Juventus 1-3: decisivo Morata con una doppietta

Bianconeri a più otto sulla Roma

Nella ventinovesima giornata di Serie A, la Juventus è di scena a Marassi contro la Sampdoria. I bianconeri passano in vantaggio al 23' con un autogol di Yoshida e raddoppia con Morata su rigore dopo dieci minuti. Il primo tempo finisce senza altri sussulti e allo stesso modo scorre via la seconda frazione. La gara si rianima al 74' con il rigore di Candreva parato da Szczesny. I blucerchiati prendono fiducia e poco dopo trovano il gol per accorciare le distanze grazie a un tiro deviato nella propria porta da Vlahovic. Ci pensa ancora Morata, all'88', a ristabilire le gerarchie. Allegri prosegue la striscia positiva e sale a più otto sulla Roma mentre Quagliarella e i suoi tornano a perdere in casa dopo quasi due mesi.