Serie A, Sampdoria-Juventus 0-2: Chiesa e Ramsey firmano il sorpasso temporaneo sulla Roma

La Juventus non fallisce e centra tre punti fondamentali nella corsa Champions e nella rimonta scudetto. La squadra di Pirlo espugna ‘Marassi’ vincendo 2-0 contro la Sampdoria, segnando un gol per tempo. La partenza è fulminante da parte dei bianconeri, che vanno in vantaggio al 20′ con Federico Chiesa. La Juve, prossima avversaria della Roma sabato prossimo all’Allianz Stadium (senza Bentancur squalificato), gioca una buona partita anche se i blucerchiati non si arrendono. Il match è in bilico fino alla fine, quando Aaron Ramsey capitalizza al meglio un contropiede, mettendo a segno il 2-0 finale. Con questi tre punti la Juventus scavalca la Roma e sale a 39 punti, al terzo posto e a +2 sui giallorossi a parità di partite giocate visto che i bianconeri devono ancora recuperare la sfida col Napoli. Gli uomini di Fonseca sono ora al quarto posto in attesa di scendere in campo domani sera col Verona.