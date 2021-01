Sampdoria-Juventus, Bentancur ammonito: era diffidato, salterà la Roma

Domani sera la Roma tornerà in campo dopo la vittoria con lo Spezia per affrontare il Verona. Un match insidioso per i giallorossi, che sei giorni dopo se la vedranno invece con la Juventus. Sabato 6 alle 18 la squadra di Fonseca farà visita ai bianconeri, ora impegnati in casa della Sampdoria. Di certo c’è già che Andrea Pirlo contro la Roma non avrà a disposizione Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano era diffidato ed è stato ammonito nel primo tempo: per lui scatterà la squalifica che quindi gli farà saltare Juve-Roma.