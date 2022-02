Serie A, Salernitana-Spezia 2-2: Perotti e Fazio non smuovono la classifica

Il pareggio serve poco alle 2 compagini. La squadra di Colantuono sembra essere condannata nonostante il mercato positivo

Botta e risposta tra la Salernitana e lo Spezia. Finisce 2-2 sul campo dell'Arechi. Un punto ciascuno che serve davvero poco perché non smuove la classifica delle compagini. Accade tutto nei primi 45 minuti: la Salernitana di Colantuono e dei nuovi arrivati Perotti e Fazio va in vantaggio subito al minuto 3, grazie alla rete di Verdi. Gli ospiti però non stanno a guardare e pareggiano il conto con Manaj dal dischetto al 12'. Ci pensa ancora l'ex Napoli a siglare il gol del raddoppio e la personale doppietta. Alla mezz'ora lo Spezia pareggia di nuovo, con un altro rigore ma stavolta battuto da Verde. La Salernitana va a quota 11 mentre lo Spezia sale a 26, la lotta salvezza è ancora aperta ma per i campani piove sul bagnato.