Serie A, richiesta formale dell’Inter per il rinvio della prima giornata: Lega favorevole

È arrivata oggi in Lega la richiesta dell’Inter, firmata dall’amministratore delegato Beppe Marotta, per il rinvio della prima giornata del prossimo campionato. La squadra di Conte ha chiuso solo il 21 agosto la stagione con la finale di Europa League e l’inizio della Serie A 2020/21 è fissata per il 19 settembre. La richiesta dell’Inter – come riporta ‘Sport Mediaset’ – è stata inoltrata al presidente Paolo Dal Pino che si riserva una risposta. Anche altri club potrebbero accodarsi alla proposta nerazzurra, soprattutto visti i casi di positività al Covid-19 degli ultimi giorni. La Lega serie A sembra orientata ad accogliere la richiesta dell’Inter di posticipare la sola gara dei nerazzurri nella prima giornata di campionato e non dunque di tutta la prima giornata.