Serie A, poker del Napoli contro il Monza. Parità tra Empoli e Fiorentina

La domenica di Serie A si apre con due match: Napoli-Monza e Empoli-Fiorentina. Al 'Maradona' gli uomini di Luciano Spalletti passano in vantaggio al 35' con un gran tiro a giro di Kvaratskhelia. Allo scadere del primo tempo, al minuto 46, arriva anche il raddoppio di Osimhen. Nella ripresa la musica non cambia e gli azzurri dilagano. Al 62' fa doppietta l'attaccante georgiano e nei minuti di recupero c'è gloria anche per Kim, che fissa il punteggio sul 4-0. Nel derby toscano finisce in parità e senza reti tra la formazione di Vincenzo Italiano e quella di Paolo Zanetti. Il Napoli rimane a punteggio pieno dopo due giornate e mantiene il passo dell'Inter di Simone Inzaghi, che ieri ha liquidato 3-0 lo Spezia a San Siro.