Serie A, buona la prima a San Siro per l’Inter. Il Sassuolo piega il Lecce

Dopo i due pareggi a reti inviolate nel pomeriggio, si sblocca la seconda giornata di Serie A. A San Siro, tutto facile per l'Inter di Inzaghi contro lo Spezia nel segno di Lautaro, Calhanoglu e Correa. L'argentino trasforma al volo dopo l'assist di testa del partner offensivo Lukaku, mentre il turco buca Dragowski con una conclusione precisa e potente a fil di palo. Nel secondo tempo arriva la firma di Joaquin Correa che mette in ghiaccio il match su assist di Dzeko. In casa, al Mapei, vince anche il Sassuolo contro il Lecce di Baroni. Decide un super gol nel primo tempo di Domenico Berardi che con un sinistro al volo da fuori area batte Falcone. L'attaccante neroverde va in rete per la decima stagione consecutiva, il secondo italiano a riuscirci in questo lasso di tempo dopo Bonaventura. Inzaghi trova la seconda vittoria consecutiva in campionato, mentre per Dionisi, dopo la sconfitta dello Juventus Stadium, arrivano i primi punti della stagione.