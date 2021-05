Serie A, poker del Napoli allo Spezia. Udinese-Bologna 1-1

ZIelinski, Osimhen (doppietta) e Lozano regalano la vittoria a Gattuso (4-1). Ai friulani basta de Paul

La 35° giornata di Serie A si apre con le vittorie di Napoli e Udinese. I partenopei battono 4-1 lo Spezia, andando in rete già nel primo tempo con Zielinski (15') e Osimhen (doppietta per l'attaccante, a segno al 23' e al 44'). I bianconeri di Italiano reagiscono con Piccoli al 64', ma il gol dell'ex Atalanta non basta ai liguri per tornare in partita, chiusa dal poker di Lozano (79'). Con questo successo il Napoli si porta momentaneamente al secondo posto con 70 punti, mentre lo Spezia resta a 34. Tra Udinese e Bologna finisce invece 1-1: a de Paul (23') risponde il calcio di rigore realizzato da Orsolini all'82'.