Un Napoli sorpresa dal gol-lampo di Strefezza non va oltre il pari al Tardini. In casa del Parma la squadra di Conte va sotto dopo appena 33 secondi: sponda di Elphege che manda Strefezza in porta tutto solo per l'1-0. Come solito, la formazione di Cuesta si difende bene e non subisce gol per tutto il primo tempo. Al 60', però, è sempre Scott McTominay a trovare il diagonale giusto per battere Suzuki. Il Napoli continua a premere soprattutto con Alisson Santos ma non trova il gol vittoria. Conte sale a quota 66 punti, a -6 dall'Inter che stasera affronterà il Como.
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Serie A, Parma-Napoli 1-1: a Conte non basta McTominay. L’Inter può andare a +9
La squadra di Cuesta è a pari punti con il Genoa di De Rossi, a +9 sulla zona retrocessione
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