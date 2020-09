Serie A, Parma-Napoli 0-2: Mertens-Insigne, primi tre punti per Gattuso

Il Napoli parte col piede giusto in questa nuova stagione. A Parma, la squadra di Gennaro Gattuso passa con il risultato di 2-0, grazie ai gol di Mertens e Insigne. Primo tempo di studio tra le due formazioni, con i ducali che vedevano l’esordio sulla panchina del Tardini per il neoallenatore Fabio Liverani, oltre che per il nuovo proprietario americano. Gli azzurri passano in vantaggio con Dries Mertens, ma solo al 63′ dopo alcune occasioni non capitalizzate. Gli ospiti prendono sicurezza contro un Parma ordinato, poi raddoppiano con Insigne al 77′. Nel finale forcing gialloblù, ma senza risultati.