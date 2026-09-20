Il Genoa non vince. De Rossi non vince. Dopo cinque giornate, i rossoblù sono ancora fermi a zero vittorie, un solo punto conquistato nel pari sofferto contro il Frosinone. Anche oggi lo scenario non cambia. Nel match contro il Parma, la squadra di DDR soffre e cade: Cuesta vince 2-1 con i gol di Romero e Almqvist. A nulla è servito il gol del momentaneo pareggio di Osmajlc. Ora l'ex Roma rischia l'esonero. La classifica fa paura: solo il Venezia ha fatto peggio. Arriva la sosta: tre settimane per provare a cambiare la mentalità e lavorare sulla testa dei giocatori. Sempre che la proprietà rossoblù gli dia il tempo di farlo. Cade anche il Como di Fabregas. I lariani sbattono contro un grande Frosinone: gli uomini di Alvini hanno giocato alla perfezione e hanno fatto scacco allo spagnolo. Calò e Kvernadze hanno messo la firma su questo successo. Il Como rimane a 10 punti, a -3 dalla Roma di Gasperini.