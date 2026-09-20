Non solo Wesley, anche Cristante è costretto a saltare gli impegni con la nazionale a causa di un problema fisico. Il centrocampista sarà out per lombalgia e il ct Mancini ha convocato al suo posto Ricci. Il comunicato della Nazionale: "A seguito della partita di campionato con l’Inter disputata ieri, il centrocampista della Roma Bryan Cristante risulta indisponibile a causa di un problema fisico e non potrà rispondere alla convocazione. Contestualmente il Ct Roberto Mancini ha disposto la convocazione del centrocampista del Como Samuele Ricci, che si aggregherà al gruppo nelle prossime ore". Cristante rimarrà nella Capitale durante la sosta e ricaricherà le pile in vista del match contro il Como.